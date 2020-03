GGD doet na tweede besmetting contactonderzoek in Bronckhorst

HENGELO - Of de Hengelose coronapatiënt contact heeft gehad met de tweede inwoner van de gemeente Bronckhorst bij wie zaterdag het virus is aangetroffen, is niet duidelijk. De eerste patiënt is een 73-jarige vrijwilliger van zorgcentrum De Bleijke.

De GGD doet na de tweede coronabesmetting contactonderzoek in de gemeente Bronckhorst. ,,Dat doen we bij iedereen die bewezen corona heeft”, zegt Sanne Wisselink, communicatieadviseur bij de GGD Noord- en Oost-Gelderland. ,,Ik weet niet of er een link is tussen deze tweede patiënt en het eerste geval in de gemeente Bronckhorst.”

Vakantie in Italië

Inge Reinders, woordvoerder van zorgorganisatie Markenheem, waar De Bleijke onder valt, zegt dat de vrijwilliger met het coronavirus niet heeft gewerkt in de tijd dat ze besmet is geraakt. De vrijwilliger keerde eind vorige week terug van vakantie in Italië.

Het antwoord op de vraag of de vrijwilliger na de besmetting nog bij De Bleijke is geweest, laat ze in het midden: ,,Wij hebben alle relevante informatie omtrent het coronavirus gedeeld met de GGD. En die treedt daarover zo nodig naar buiten en spreekt met de pers. Wij gaan niet in op individuele gevallen.”