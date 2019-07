GGD: ‘Eefde-West te klein voor kankeronderzoek’

In opdracht van de gemeenten Zutphen en Lochem heeft de GGD onderzoek gedaan naar de gezondheidsrisico’s voor inwoners van Eefde-West. Er is een zogenoemd kankerclusteronderzoek uitgevoerd, dat afgelopen vrijdag werd gepresenteerd. Het aantal mensen met kanker in Eefde blijkt niet hoger dan het landelijk gemiddelde. Ook de uitstoot van schadelijke stoffen door bedrijven op industrieterrein De Mars blijft binnen de wettelijke veiligheidseisen en geven geen gezondheidsrisico voor bewoners in de buurt.



,,Het aantal kankergevallen dat we nu hebben gevonden voor heel Eefde over tien jaar is al zeer klein”, legt De Vries uit. ,,Als je bedenkt dat in Eefde-West ongeveer tien procent van de inwoners van Eefde woont, dan is de verwachte incidentie voor Eefde-West een tiende deel van wat we nu hebben gevonden.”