GGD: ‘Geen noodzaak voor extra maatregelen bij De Bleijke na coronabesmetting’

Of er contact is geweest tussen de vrijwilliger van De Bleijke en de tweede patiënt in Bronckhorst, wil woordvoerder Erna de Vries van de GGD Noord- en Oost-Gelderland, niet zeggen. ,,In het kader van de privacy doen we geen uitspraken over de relatie met de eerste besmetting”, meldt zij. ,,Ik kan alleen zeggen dat na onderzoek is gebleken dat er geen reden is voor extra maatregelen bij De Bleijke. Er is ook geen reden voor ongerustheid”, benadrukt De Vries.



Dat bevestigt woordvoerder Inge Reinders van Markenheem. ,,Op De Bleijke zijn er geen andere maatregelen dan op onze andere vier woon-zorglocaties”, zegt zij. ,,Onze bewoners zijn ook niet ongerust, het zijn allemaal nuchtere Achterhoekers die zich geen zorgen maken.”