GGD Noord- en Oost Gelderland bereidt opschaling voor om nóg massaler tegen corona te prikken

CORONA­KAART | Bedenkelij­ke besmet­tings­cij­fers in groot deel Achterhoek; ook her en der daling

6 april ULFT - Met de coronacijfers gaat het over de hele lijn bezien de goede kant, maar in Oude IJsselstreek geven de besmettingsgetallen te denken. Niet alleen zijn er in het hele land maar tien gemeenten met meer corona-infecties per inwoner, ook stijgt het aantal nieuwe positieve testen nog flink.