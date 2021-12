GGD opent tweede prikplek in Doetinchem, op woonboulevard bij A18: ‘We staan voor een monsterklus’

Steeds meer mooi versierde straten, huizen en tuinen: ‘Neede begint een kerstdorp te worden’

NEEDE - Met Kerstmis mogen we ook dit jaar niet veel. In Neede kun je er wel even op uit, voor een tocht langs sfeervol versierde en verlichte huizen, tuinen en straten. De etalage van de Oale Smederieje is hiervoor stijlvol aangekleed.

20 december