GGD prikt in 't Timpke op eerste vaccinatiedag dubbel zoveel: 240 mensen

BORCULO - Geen 120, maar tot 240 ouderen krijgen deze maandag hun coronavaccin in 't Timpke. GGD Noord- en Oost-Gelderland schaalt flink op, op de eerste dag dat de priklocatie operationeel is. Dat bevestigt woordvoerder Jessica van den Bergh. „Krijgen we meer vaccin geleverd, dan schalen we op.”

Sporthal 't Timpke aan de Haarloseweg opent deze maandag voor het eerst de deuren als vaccinatielocatie. Althans nu het om een prik tegen corona gaat. Voor andere inentingscampagnes voor jongeren werd de sporthal al eerder benut als prikplek. Vandaag is in de strijd tegen corona de beurt aan in eerste instantie kwetsbare ouderen. Maar méér dan waarop eind vorige week werd gerekend.

GGD-woordvoerder Jessica van den Bergh: „Vrijdag was er nog sprake van dat we hier 120 mensen per dag zouden vaccineren. Vanaf zaterdag was duidelijk dat we over genoeg vaccin konden beschikken om meer mensen te helpen. In het weekend is besloten tot opschaling: een priklijn erbij. Dat lijkt een grillig besluit, maar onze beperkende factor is puur het aantal beschikbare doses. Krijgen we meer vaccin geleverd, dan schalen we op.” Op dit moment wordt alleen met het Pfizer-vaccin geprikt; voor later wordt nog op doses van AstraZeneca gehoopt, maar dat is nu nog niet voorhanden.

Quote We schakelen continu tussen wat kan en wat ideaal zou zijn. Jessica van den Bergh, GGD

In principe probeert de gezondheidsdienst mensen dichter bij huis te vaccineren. Jessica van den Bergh: „In onze regio hebben we nu zes locaties in gebruik waar in eerste instantie ouderen hun prik kunnen krijgen. Zo dicht mogelijk bij huis mensen de gelegenheid bieden, is een uitgangspunt. Maar we schakelen continu tussen wat kan en wat ideaal zou zijn...”

Check

Alléén ouderen die een uitnodiging hebben om te worden gevaccineerd, zijn vandaag welkom in 't Timpke. Op een banner aan de voorgevel staan de voornaamste spelregels vermeld: slechts wie een ingevulde gezondheidsverklaring, een afspraakbevestiging en een geldig identiteitsbewijs bij zich heeft, mag binnenkomen. Maar niet als je flink verkouden bent of koorts hebt: dat zijn verschijnselen die op corona kunnen wijzen. Zowel direct bij de entree als even verderop worden bezoekers hierop gecheckt. Bij twijfel wordt een arts of verpleegkundige geraadpleegd, voordat iemand een polsbandje om krijgt als teken dat hij of zij ‘klaar’ is voor de vaccinatie.

Rode Kruis

Een in een fel geel pak gestoken 'verkeersregelaar’ houdt even buiten het gebouw toezicht. Waar nodig kan hij overstekers tussen parkeerplaats en sporthal helpen. Hij vormt ook een beetje het ‘uithangbord’ van de priklocatie. Desondanks stoppen ook een paar keer kort na elkaar auto's op de parkeerplaats bij het Rode Kruis, even eerder aan de Haarloseweg. Heel gek is dat niet: ook Rode Kruis-vlaggen worden immers geassocieerd met gezondheidsvraagstukken. Trouwens, vrijwilligers van deze organisatie verlenen op de vaccinatielocaties assistentie.

Van files richting parkeerplaats bij 't Timpke is trouwens geen sprake. Aan elke oproep is een tijd gekoppeld, en mensen komen zodoende gelijkmatig verdeeld over de dag, is het uitgangspunt. Daarbij is het advies gegeven vooral niet extra vroeg te komen.