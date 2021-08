GGD sluit ook vaccinatiepost in Borculo: ’t Timpke is vanaf maandag weer gewoon sporthal

Medewerkers van de GGD willen liever niet meer met hun naam en toenaam in de krant, geschrokken van nare ervaringen van collega’s van vaccinatieposten elders in het land. Anneloes Vos begrijpt dat. De 43-jarige projectleider Vaccinatieposten N-O Gelderland van de GGD maakt er zelf geen punt van. Ze is graag bereid de priklocatie Borculo een gezicht te geven. Ze zegt: „Vooropgesteld, ik ben niet het gezicht van de vaccinatieposten in de regio. Onze in totaal duizend medewerkers hier en op de zeven andere locaties vormen samen dat gezicht en voor al die mensen doe ik graag even een stapje naar voren. Eigenlijk is het raar dat je daar bij na moet denken.”