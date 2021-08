GGD zet 75.000 prikken in Borculose sporthal ’t Timpke

De GGD Noord- en Oost-Gelderland opende de vaccinatielocatie in ’t Timpke op 29 maart. Afgelopen zondag was de laatste prikdag in de sporthal. Omdat het aantal prikken terugloopt zijn er minder grootschalige priklocaties nodig. Later deze maand gaan daarom ook de locaties in Doetinchem en Lichtenvoorde dicht. De vaccinatieposten in Sporthal Mheenpark in Apeldoorn, in Zutphen en in Harderwijk blijven voorlopig geopend.