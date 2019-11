GGNet klaagt verpleegkundige aan voor ongepaste voorstellen aan patiënte

ZEVENAAR/DOETINCHEM - Zorginstelling GGNet heeft een voormalig medewerker uit Zevenaar voor de tuchtrechter gedaagd. De verpleegkundige zou in een locatie van GGNet in Doetinchem in een dronken bui een patiënte bestookt hebben met WhatsAppberichten en telefoontjes, waarin hij ongebruikelijke voorstellen voor zorgverlening deed.

De gang naar Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Zwolle voor een eigen werknemer is uitzonderlijk, maar was volgens de instelling voor mensen met psychiatrische problemen nodig, omdat de verpleegkundige ver buiten de grenzen van professioneel handelen is gegaan.

Met honden wandelen

Wat er precies is gebeurd, werd tijdens de zitting niet heel duidelijk. Het ging erom dat de verpleegkundige op zijn vrije dag de patiënte heeft voorgesteld om in het bos met zijn honden te gaan wandelen, en daarbij nogal aangedrongen heeft.



De vrouw was opgenomen op een afdeling voor mensen in ernstige psychiatrische nood. Zij heeft de berichten en telefoontjes als druk ervaren, waar ze geen weg mee wist. Ook nadat een collega de verpleegkundige had gewaarschuwd ermee op te houden, was de man doorgegaan.

Burn-out

De verpleegkundige zei dat hij destijds aan het eind van een burn-outperiode zat, en af en toe de behoefte heeft om de ‘rolluiken dicht’ te doen. Die middag in februari vorig jaar had hij in die toestand iets gedronken, maar door een medische beperking valt dat bij hem slecht. Vandaar dat hij ten opzichte van de patiënte te ver is gegaan.



Zij maakte zich ook zorgen om hem, werd duidelijk. ‘Ik liet het aan haar verantwoordelijkheid om mijn voorstel met haar behandelaar te bespreken’, was het verweer van de voormalig werknemer.

Contactverbod