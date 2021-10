Giel is woedend nadat 14-jarige buurjongen verongelukt op beruchte weg: ‘Hier waarschuwen we al jaren voor’

Rond half negen ‘s morgens hoorde Dieker een harde knal. De eigenaar van de Vleesboerderij, gelegen op een paar steenworpen afstand, hoort vaker een knal die er op wijst dat er een ongeluk is gebeurd op de plek waar de Oude IJsselweg de Slingerparallel kruist.



,,Vaak is het blikschade”, zegt Dieker. ,,Of wordt van een fietser of scooter alleen het voor- of achterwiel geraakt, waardoor het nét goed gaat. Maar toen ik hoorde dat het om een fietser ging, wist ik dat het nu goed mis was.”



De 14-jarige buurjongen was net van huis vertrokken op weg naar school: het Isala College in Silvolde. Bij het oversteken van de Slingerparallel is hij aangereden door een bestelbusje dat vanaf Doetinchem kwam. De jongen is later op de dag in het ziekenhuis overleden.