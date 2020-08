Giftige dampen in Vreden: zwembad en voetbalvelden geëvacueerd

Sensoren brengen drukte centrum Lochem in kaart, ‘want houden mensen wel voldoende afstand?’

19 augustus Vanaf deze ochtend worden de bezoekers van de binnenstad van Lochem via infrarood en lasersensors geteld. Het Lochemse bedrijf AbelLeisure neemt deze taak op zich. De gemeente wil weten in verband met corona wanneer het druk is in de stad en of mensen voldoende afstand houden. ,,Meten is weten.’’