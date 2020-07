‘Gifvaten bij Rutgers met spoed veilig stellen’

Rutgers Milieu was gevestigd op industrieterrein De Huet. De politica heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders en wil dat de vaten zo snel mogelijk opgeruimd worden. Volgens burgemeester Boumans zijn er twee oplossingen. tijdelijk opslaan in tanks of verbranden. Het eerste kost zo'n 150.000 euro, het tweede 1 miljoen euro of meer. In september moet duidelijk zijn over het opruimen van de vaten.

Kamps wil liever niet wachten. Ze pleit ervoor de vaten snel op te slaan in tanks, waarna gekeken kan worden naar een structurele oplossing. ‘Maar dan zijn de stoffen voorlopig veilig gesteld’, schrijft ze in een brief aan het college.

Rot geschrokken

Volgens Kamps is haast geboden: ‘Ik heb de bedrijfslocatie vorige week drie maal bezocht en ben me rot geschrokken. De stank is ondraaglijk. De erbarmelijke staat van de containers, inclusief scheuren en vreemde vloeistoffen op het terrein kan ik bevestigen. Door de omgevingsdienst is waargenomen dat op het terrein en de groenstrook aanwezige begroeiing is afgestorven, vloeistoffen komen via straatkolken in het riool’.