Gil van vreugde: Mooi Ben Jij wint Best Customer Experience Award

,,Door een professionele vakjury beoordeeld als het meest vooruitstrevende winkelconcept in de categorie men/women van Nederland”, zegt de trotse winnares, ,,dat betekent toch heel veel. Dat betekent dat we toonaangevend zijn op landelijk niveau. Hoe dat komt? In de eerste plaats door de winkel waar een heel goed team staat dat goed kan adviseren. Goede stylisten die inspireren, met heel verschillende productgroepen.”



,,We zijn een bestemmingswinkel. Alles valt bij ons samen. De klant die hier binnenkomt kan voor heel veel verschillende producten slagen. Dat geld voor kleding maar we hebben eigenlijk alles onder één dak. We zijn een soort minik-Bijenkorf. Een warenhuis voor mensen en vrouwen. Alles ademt ons concept. Alles klopt. En we hebben ook nog een eigen restaurant in huis waar klanten maar ook mensen van buiten kunnen eten of borrelen en een kaasplankje gebruiken.”



Mooi Ben Jij trekt klanten uit de wijde regio. Hoogenkamp: ,,Omdat we alles onder één dak hebben willen mensen kennelijk best een eind rijden om hier te komen.”



,,Door ons uitgebreide assortiment, hospitality, de uitstraling van de winkel en natuurlijk ons mega toffe restaurant JAMES hebben we deze prestigieuze award mogen ontvangen.”



Hoogenkamp vindt de prijs extra belangrijk in deze coronatijd. ,,Juist in deze tijd is het extra fijn. Een mooie opsteker met al die negativiteit rond het coronavirus.”