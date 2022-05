Gipsmeester Maarten zag meer botbreuken dan wie dan ook: ‘Heb de hele Achterhoek wel zes keer ingegipst’

Met video ProRail had ‘risicovol­le’ overgang in Vorden willen sluiten, maar kwam er (nog) niet uit met eigenaar Melchers

ProRail wil de onbewaakte spoorwegovergang in de Vordense buurtschap Linde, waar maandag een ernstig ongeluk gebeurde, graag opheffen. De spoorwegbeheerder is daarbij afhankelijk van de Vordense miljardair Hans Melchers, eigenaar van landgoed Onstein. ,,We zijn al geruime tijd in gesprek, maar kwamen nog niet tot overeenstemming.’’

