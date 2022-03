Gitarist Peter Tiehuis met band bij Jazz Eibergen

Man (26) door groep midden in de nacht mishandeld bij uitgaans­cen­trum Radstake

HEELWEG/ TERBORG - Een 26-jarige man uit Terborg is door een groep mishandeld bij uitgaanscentrum De Radstake in Heelweg. Dit gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag buiten de deuren van de discotheek. Het slachtoffer liep verwondingen op aan zijn gezicht als gevolg van de klappen die hij kreeg.

13:54