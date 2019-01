Gladheid: auto duikt op de kop in sloot bij Neede

De auto reed vanaf de Kempersdijk in de richting van de Waterleidingdijk en wilde op de kruising remmen. Hij gleed echter door de sneeuw en gladheid de sloot in. Daar kwam de auto op de kop in het water te liggen.

Het is onbekend hoelang de man daar heeft gelegen. Een passant sprong in het water om de bestuurder uit de auto te halen. Uiteindelijk is dat via de achterklep gelukt, omdat de redder de deuren van de auto niet open kreeg. Zowel de bestuurder als de helper zijn in een huis in de omgeving opgevangen vanwege het gevaar op onderkoeling. De auto zal later door een berger uit de sloot worden gehaald.