Glasplaat over oude kazemat in Doetinchem

Wie de geschiedenisboekjes erop naslaat, begrijpt dat de aanleg van de kazemat – een gemetseld verdedigingswerk uit circa 1533 van waaruit de vijand onder vuur werd genomen – destijds geen overbodige luxe was. Alleen al in 1572, toen de 80-jarige Oorlog met de Spanjaarden in volle hevigheid woedde, ging Doetinchem liefst zes keer in andere handen over. Daar hielp geen kazemat tegen.