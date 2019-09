Glasvezel in tig Achterhoekse kleine kernen: ‘Regio is verder dan Twente’

HUMMELO/DREMPT - Inwoners van de kernen van Baak, Bronkhorst, Drempt, Halle, Hoog-Keppel, Hummelo, Kranenburg, Laag-Keppel, Langerak, Nieuw-Wehl, Toldijk, Veldhoek en Wichmond krijgen via glasvezel snel internet, televisie en telefonie. Glasvezel Buitenaf maakte bekend dat het minimaal vereiste aansluitpercentage van 35 procent van de huishoudens gehaald is in alle Achterhoekse kernen die meedoen aan het project.

Veldhoek was de absolute koploper in de gehele Achterhoek met 74 procent van de huishoudens die zich heeft aangemeld. ,,In totaal is een gemiddelde van maar liefst 44,8 procent gehaald", zegt Teresa Moriana van Glasvezel Buitenaf. ,,We willen in het vierde kwartaal van dit jaar starten met de aanleg. De eerste huishoudens hebben hopelijk in de zomer van 2020 een glasvezelverbinding.” Inwoners die zich aangemeld hebben krijgen gratis een glasvezelaansluiting in hun woning. Wie nog mee wil doen, moet zich snel aanmelden. Een glasvezelaansluiting kost anders 945 euro.

'Achterhoek verder dan Twente’

Ook Noordijk, Rietmolen en Rekken krijgen glasvezel en daarmee is de hele Achterhoek straks ‘gecoverd’. ,,We zijn in Twente begonnen”, zegt directeur Piet Grootenboer van Glasvezel Buitenaf. ,,Maar de Achterhoek is nu verder dan Twente. Na het buitengebied krijgen zo goed als alle kleine kernen glasvezel.”