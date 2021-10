Gloednieuwe anti-windmolenpartij uit Bronckhorst trekt zich terug uit politiek en gaat verder als actieclub

Het moment viel namelijk precies samen met nieuws rond de plannen over windmolens in de gemeente. ‘Na een voortvarende start leek de partij precies op het juiste moment het gat tussen de inwoners en de bestuurders van de gemeente te vullen’, schrijft voormalig partijvoorzitter Den Tex, die driemaal de Gouden Strop won met zijn boeken.

De plannen waarom daarom groots. ,,We streven naar twee, misschien wel drie zetels”, liet Den Tex in een eerder interview weten. ,,Dat is haalbaar, gezien een enquête die door 3500 mensen is ingevuld en waaruit bleek dat driekwart tegen windmolens is. Daarnaast haalden we vorig jaar binnen drie dagen 1200 handtekeningen op tegen windturbines.”