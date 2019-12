Gloeiende transformator TenneT in Hummelo wordt continu bewaakt

Bij de brand is een miljoenenschade ontstaan. De transformator is niet meer te repareren, weet TenneT nu al, en zal daarom vervangen moeten worden.



De transformator wordt continu bewaakt. Verdeuzeldonk: ,, We weten niet hoe lang dat nodig is.’’ Donderdag moesten de spuitgasten in actie komen omdat de transformator weer begon te vlammen. ,,Bij de brand was de hitte op het terrein ook heel groot. Daardoor konden we de brandweer niet in de buurt van de transformator laten komen.’’



Volgens de brandweer is de transformator nu stabiel en kan hij langzaam afkoelen. Waarschijnlijk kan het apparaat pas in het nieuwe jaar worden verwijderd.



Update: In een eerdere versie van dit artikel stond dat de transformator permanent wordt bewaakt door de brandweer. Dat klopt niet, meldt de brandweer Noord- en Oost-Gelderland. De brandweer was vrijdagmiddag uit voorzorg op het terrein aanwezig terwijl extra koelolie werd toegevoegd aan de transformator.