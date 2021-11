Gluren in Sints slaapkamers in de Achterhoek: waar 'ie ook slaapt, hij lijkt een beetje 'analoog'

EIBERGEN/NEEDE - Als sinterklaasfan moet je er wat voor over hebben om je idool te spotten. Uiteraard, bij zijn intocht gaat het nog. Maar daarna... Sinterklaas leidt een zwervend bestaan. Veel de daken op enzo. Gelukkig zijn her en der slaapkamers voor 'm ingericht, maar veel kans om 'm daar slapend aan te treffen maak je niet.

Neem Neede. Sint krijgt er het heen-en-weer van. Sinterklaasmuseum Oh Kom Er Eens Kijken van Arie en Tineke Kornegoor is een oord waar hij graag komt. Maar sinds ze in de Oale Smederieje een aparte slaapkamer voor hem hebben ingericht, zwalkt ‘ie wat af, langs de Borculoseweg.

Volledig scherm Sints bed in Neede. © Peter Zandee

Volledig scherm Sint is in Neede sanitair wat ouderwets uitgerust. © Peter Zandee

Oud kopje en een ondersteek-po

Even gegluurd in zijn tijdelijke domicilie: Sint drinkt een heel klein beetje antiek. Zijn bakkie leut drinkt hij uit... een oud ‘Gemeente Neede'-kopje. Sanitair is het een beetje behelpen met een ‘ondersteek’. We tippen de Totale Zorgwinkel op bedrijventerrein De Russchemors, even verderop in Neede, voor wat moderner gemak.

Volledig scherm Sints slaapkamer in Eibergen, aan de Kluiversgang. © Peter Zandee

Typemachine en papieren plattegrond

Ook in Eibergen heeft Sint een onderkomen. Aan de Kluiversgang. Wat ruimer dan in Neede, is de eerste indruk. Maar ook hier treffen we de goedheiligman niet thuis. Wel enige sporen. Analoog, vooral. Een ouderwetse typemachine op tafel.

Voor als Gedichtenpiet wat boodschappen vergeten is, ongetwijfeld. Of tikt juist Piet hier Sints correspondentie? Op de verder comfortabele sofa valt een uitgevouwen kaart van Eibergen op. Sint werkt duidelijk niet met een smartphone met navigatie-app. Verstandig, want ook op een schimmel geldt: alléén handsfree...

Volledig scherm Papieren kaart van Eibergen op de bank. © Peter Zandee