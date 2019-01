Gluujend Goed wint eerste editie van streekquiz Terborg en Silvolde

Dat team wist 809 punten te behalen en belandde daarmee op de tweede plaats. De prijzen werden vrijdagavond uitgereikt in een bomvol café ’t Centrum in Silvolde, waar 130 deelnemers zich hadden verzameld.



,,Er waren in totaal 180 deelnemers dus dan is dat een prachtige opkomst’’, zegt Theo Soontiëns van het Gluujende Peerd, dat de quiz had georganiseerd.



De tweede editie van deze avontuurlijke streekquiz vol actie staat op de agenda voor zaterdag 14 december. Daarvoor hebben zich nu al elf teams aangemeld. Soontiëns benadrukt dat iedereen welkom is om mee te doen. ,,Het is geen vereist om uit Terborg of Silvolde te komen, maar het is wel handig er iets van af te weten.’’



Teams die ook willen meedoen aan de tweede editie van de WischKwisch, kunnen zich inschrijven via de website van het Gluujende Peerd.