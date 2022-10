Goed nieuws: directe busverbinding tussen Borculo en Deventer keert terug

MET VIDEO Theoloog des vaderlands Thomas Quartier spreekt in Beltrum: ‘Omarm wat op je pad komt!’

BELTRUM - Thomas Quartier, benedictijner monnik in Leuven (België) en tegelijk hoogleraar theologie (liturgie) aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, komt woensdag naar Beltrum. Hij spreekt 's avonds in de Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingskerk in Beltrum over het thema ‘Omarm wat op je pad komt!'.

3 oktober