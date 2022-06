Goed nieuws voor sport- en cultuurliefhebbers in Berkelland: ‘Bezuinigingen zijn van de baan!’

Het staat een beetje verstopt in het nieuwe coalitieakkoord tussen CDA, D66, PvdA en VVD, maar het staat er wel degelijk: ’van de eerdere taakstellingen voor cultuur en sport zien we af.’ Dat betekent goed nieuws voor sport- en cultuurliefhebbers in Berkelland. Want de afgelopen vier jaren hing een bezuiniging van meer dan een half miljoen euro als een zwaard van Damocles boven de sector.