Goed onderhouden cv-ketel scheelt geld, maar ‘helaas een low interest product’

1. Hoe vaak moet een cv-ketel worden gecontroleerd?

Dat verschilt per ketel. Fabrikanten schrijven dit voor en installateurs moeten zich daaraan houden. Meestal wordt jaarlijkse of tweejaarlijkse inspectie of onderhoud voorgeschreven. Googel bij twijfel merk en type ketel. Volgens Techniek Nederland wordt circa 40 procent van de 7 miljoen cv-ketels in Nederland niet of onvoldoende onderhouden.



2. Hoe belangrijk is de controle van een cv-ketel?

Heel belangrijk. Niet alleen voor de veiligheid, maar ook voor comfort en energiebesparing. ,,Een goed onderhouden installatie bespaart tot 15 procent op gasverbruik”, zegt Doetinchemmer Eddy Buiting. Volgens hem beknibbelen veel mensen onnodig op vakkundige installatie en onderhoud. ,,De cv-ketel is wel een vlammendoos die 1600 graden Celsius produceert. Denk daar eens over na wanneer je klaagt over een tweejaarlijks onderhoudsbeurtje.”