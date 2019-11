Goed rijgedrag wordt beloond in Wehl met de Safety-safe

De Safety-safe staat vier weken aan de Koksgoedweg, waar volgens Veilig Verkeer Nederland vaak te hard wordt gereden. Iedere bestuurder van een motorvoertuig die zich aan de snelheid houdt en de meter passeert, zorgt voor geld in het laatje. Het totale bedrag dat in de vier weken bij elkaar is gereden, gaat naar een goed doel die gekozen wordt door omwonenden.

De Safety-safe in Wehl is de allereerste in Gelderland. Nadat deze snelheidsmeter verdwijnt, gaat Veilig Verkeer Nederland samen met omwonenden ook andere acties op touw zetten met als doel het aantal hardrijders in de buurt te verminderen.