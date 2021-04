Goede raad van boswachter en natuurgids: ‘Noteer een tekenbeet altijd in je agenda’

Teken zijn er eigenlijk het hele jaar door, maar we hebben er niet altijd last van. Omdat ze in bepaalde periodes minder actief zijn en omdat de meesten van ons ook niet het hele jaar in de natuur rondlopen. Maar de Achterhoekse boswachter Dirk van den Brink van Staatsbosbeheer veegde half maart al de eerste teken van zijn broek toen hij tijdens een controleronde even van het pad af ging. „Ik liep door hoog gras en ja hoor, daar had ik er gelijk twee te pakken. Ik vond het opvallend vroeg.”