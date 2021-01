Goedkope boodschappen Mini Manna Markt nu ook voor inkomens boven het minimum

Inwoners van Doetinchem en Oude IJsselstreek die niet genoeg geld hebben om rond te komen kunnen voor de winkel een pas aanvragen. Met die pas kunnen zij goedkoop boodschappen doen en de helft besparen op levensmiddelen en kleding.

Op dit moment gaat het om zo’n zeshonderd huishoudens in Doetinchem en Oude IJsselstreek die van de winkel gebruikmaken. ,,Op die manier krijgen mensen weer wat meer ruimte in hun budget. Dat geeft wat lucht in die permanente stress door geldzorgen”, zegt Steven Kroon van de Mini Manna Markt.

Vergeten groep

Vanaf nu kunnen ook mensen die net boven het sociaal minimum leven een pas aanvragen voor de Mini Manna Markt. Kroon noemt deze mensen een ‘vergeten groep’. ,,Doordat zij net boven het bijstandsniveau zitten, kunnen ze van veel regelingen en kortingen geen gebruikmaken. Zij vallen overal buiten. We hebben regelmatig aanvragen van deze mensen af moeten wijzen, terwijl je weet dat zij het financieel ook zwaar hebben.”

Alleenstaanden met een vrij besteedbaar inkomen tot 330 euro komen in aanmerking voor een pas van de Mini Manna Markt, voor een echtpaar gaat het om 425 euro of minder die per maand aan voedsel en kleding kunnen worden besteed. Een echtpaar met twee kinderen komt in aanmerking als ze een bedrag van 615 euro of minder per maand aan boodschappen en kleding kunnen besteden.

Wie een pas voor de winkel wil aanvragen, kan dat online doen via minimanna.nl of langskomen in de winkel aan de Tollensstraat 5 in Doetinchem of Kanunnik de Vriesstraat 42 in Ulft.