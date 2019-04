Golfclub ziet af van metershoog vangnet langs het bos

HOOG-KEPPEL - Stichting Golfsport Keppel ziet af van haar plannen om een metershoog vangnet te realiseren op de golfbaan in Hoog-Keppel. Daarmee is de stichting gevoelig voor wandelaars en golfers, die het net een te grote aantasting vinden van het landschap.

De Keppelse Golfclub beschikt naast een 18-holesbaan ook over een driving range, waar golfers kunnen oefenen met het afslaan van de bal. Om ervoor te zorgen dat er geen ballen meer in het bos verdwijnen en wandelaars geen risico lopen, wilde Stichting Golfsport Keppel aanvankelijk een net van 8 meter hoog en 170 meter lang aanleggen.

De hoogte werd na reacties van omwonenden, wandelaars en leden al afgezwakt naar 4 meter. ,,Maar we hebben het plan nu helemaal afgeblazen’', zegt Joop Wiltink, voorzitter van Stichting Golfsport Keppel. Deze stichting exploiteert het golfterrein en verleent het speelrecht aan leden van de Keppelse Golfclub. ,,We hebben intern te maken gekregen met kritiek. Mensen zeiden: ‘Kan dat niet anders? Het is zo’n mooi plekje’. We gaan op zoek naar een alternatief.”

Wandelaars

Al sinds jaar en dag kunnen niet-leden over het golfterrein in Hoog-Keppel wandelen. Een van de opties is om het wandelpad te verleggen, zodat de wandelaars geen golfballen om hun oren kunnen krijgen.