Good gaon! Wordt Jordi (26) uit Ruurlo dé nieuwe weerman van Talpa?

Winter 2019 (1)

,,Begin dit jaar brak ik door op de regionale tv, bij MeteoGroup uit Wageningen. Ik werkte bij Radio Ideaal, vanaf mijn vijftiende. Als klein ventje was ik al weergek. Als het noodweer was, trok ik een regenjas en laarsjes aan en rende ik de weilanden in, de donder en bliksem tegemoet. Bij Radio Ideaal sprak ik weerberichten in, live én opgenomen. Ik werkte ook voor de website Weeronline, achter de schermen. Verzamelde en verwerkte daar allerlei weerdata. Begin 2019 reageerde ik op een vacature bij MeteoGroup. Ik deed een screentest en versloeg vijf concurrenten. MeteoGroup levert weermannen aan regionale omroepen en na een maand maakte ik m'n televisiedebuut, bij Omroep Gelderland. Ik was stiknerveus en zweette peentjes. Mijn eerste tv-weerbabbel moest wel vijf keer worden opgenomen, pas toen was het goed. Nu heb ik maar één take nodig.''