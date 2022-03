Good Looking haalt Project Rembrandt-finaliste Siobhán Kaufman naar Ruurlo

RUURLO – Siobhán Kaufman eindigde als tweede bij de schilderwedstrijd van het Project Rembrandt. Van de vakjury kreeg zij het compliment dat zij ongetwijfeld de beste portretschilder van alle deelnemers was. De organisatoren van de expositie ‘Good Looking – portretkunst in Ruurlo’ zijn enorm trots dat Siobhán het werk waarmee ze de finale haalde, exposeert op Good Looking.

Rob Teunissen, een van de organisatoren van Good Looking, over de komst van Siobhán: „Toen wij haar werk zagen en de lovende woorden van de vakjury hoorden bij de uitzending van Project Rembrandt, was het meteen duideliijk, Siobhán Kaufman mag op Good Looking niet ontbreken. Gelukkig vindt zij dat zelf ook en is het haar vurige wens dat haar meesterwerk voor een groot publiek te zien is. Dus hangt het prachtige en intieme portret van Siobhán met haar moeder straks zes weken op onze expositie.”

Comfortzone

De NTR schreef voordat deze editie van Project Rembrandt begon: ‘Siobhán schildert veel portretten, lekker in haar comfortzone. Haar inspiratie haalt ze uit de talloze kunstboeken die ze heeft maar ook uit reizen, zoals de periode die ze doorbracht in Japan. Tijdens haar deelname aan Project Rembrandt wordt Siobhán uitgedaagd om uit haar comfortzone te komen.’ Dat is gelukt, getuige haar eervolle tweede plaats en het compliment van de vakjury.

Good Looking

De expositie is te bezoeken vanaf 14 mei tot en met 25 juni in Galerie De Smidse en in de Dorpskerk, beide in het centrum van Ruurlo. Op www.goodlookinginruurlo.nl staat alle informatie over openingstijden en entreeprijs. Op die site krijg je vooral ook een goed beeld van wat er op de expositie is te zien.

Het portret waarmee Sobhián Kaufman hoge ogen gooide bij Project Rembrandt.