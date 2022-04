Gosse Visser beoogd nieuwe wethouder van Voor Winterswijk

Wie de tweede wethouder wordt van Voor Winterswijk - de winnaar van de raadsverkiezingen - is nog niet bekend. De andere beoogde kandidaat, Klaas Dijkstra, heeft zich op het laatste moment teruggetrokken. De wethouderskandidaten van de twee andere coalitiepartners CDA en PvdA zijn al langer bekend: Wim Wassink voor het CDA en Elvira Schepers voor de PvdA.

De interne sollicitatiecommissie van Voor Winterswijk had keus uit vijf kandidaten. Behalve Gosse Visser, werd ook Klaas Dijkstra voorgedragen. Hij bedankte vorige week voor de eer, omdat hij te druk is met zijn huidige werk als secretaris van Commissie Werkelijke Schade (CWS) die de afhandeling van de Toeslagenaffaire doet.

Authentieke en stevige persoonlijkheden

De keuze was op Visser en Dijkstra gevallen omdat zij naar het oordeel van de commissie het beste passen in het opgestelde profiel. ‘Het zijn allebei authentieke en stevige persoonlijkheden die een bewezen en succesvol trackrecord hebben als bestuurder in een professionele omgeving', schrijft de commissie in haar aanbevelingsbrief.

Gosse Visser (54) is interim projectmanager en eigenaar van Dwarsdenkers Verandermanagement. Hij was tot 2018 fractievoorzitter van de VVD in Winterswijk. Hij wil nog niet veel kwijt over zijn toekomstige baan. ,,Het is nog niet helemaal rond, de gesprekken over de collegevorming zijn nog gaande. Maar ik kan wel zeggen dat het allemaal in goede harmonie gaat.”

Tom van Beek

Over de tweede kandidaatwethouder kan Tom van Beek nog niets zeggen. ,,We zijn daarover nog bezig.” Hij is zelf eventueel ook in de race, maar liever kiest hij de rol als fractievoorzitter.

Komende vrijdag is er weer een volgende gesprek met de coalitiepartners Voor Winterswijk, CDA en PvdA.

Volledig scherm Klaas Dijkstra heeft bedankt voor de wethoudersport in Winterswijk. © DG