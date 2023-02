Goud op NK voor Winterswijkse hordenloopster Esselink

In Apeldoorn was Esselink in de halve eindstrijd ook al het snelst; toen liep ze een tijd van 8,39 seconden. In de finale liep de atlete van AVA'70 uit Aalten vervolgens naar het goud, al was het verschil minimaal. Ze eindigde in 8.36 seconden en bleef nummer twee Anouk Vetter 0,01 seconde voor.