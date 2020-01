Goudkleurige stenen ter nagedachtenis aan vergaste joden Abraham, Roosje en Emanuel uit Lochem

Dood gevonden geitje in Zelhem was pas paar weken oud: ‘Navel­streng zat er nog aan’

11:59 ZELHEM - Het geitje dat vorige week donderdag dood werd gevonden op Landgoed Slangenburg aan de Nijmansdijk in Zelhem was pas een paar weken oud. Volgens Olette van der Werf van de Stichting Dierenambulance Doetinchem/Winterswijk was het dier zelfs zo jong dat de navelstreng nog niet gebroken was.