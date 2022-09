Graag gezien op de universiteit en op tv, toch koos Laurien Crump voor een middelbare school in Aalten

Ze is een van dé experts van het Oekraïneconflict in Nederland en België en was de afgelopen tijd soms zelfs dagelijks te gast bij tv- en radioprogramma’s. Tegelijkertijd gaf ze als universitair hoofddocent college aan honderden studenten en leiding aan een van de grootste afdelingen bij de Universiteit van Utrecht. En sinds donderdag is Laurien Crump (44) rector van een middelbare school in Aalten.

De aankondiging vanuit de overkoepelende onderwijsinstelling dat Crump naar Aalten zou komen, vlak voor de zomer, was summier. Schaersvoorde is niet direct een middelbare school die leerlingen vanuit heel Nederland naar de Achterhoek trekt.



Vanwege de krimp gaan twee van de vier onderwijslocaties volgend schooljaar zelfs dicht. Waarom komt iemand, met een cv zo dik als een boekwerk, toch deze kant op?



Dit is nogal een overstap...

,,Ja, dat kun je wel stellen. Het is zeker anders dan wat ik hiervoor gedaan heb. Maar het is een heel bewuste keuze. Ik had een heel mooie baan bij de universiteit en had daar misschien best kunnen doorgroeien. Volgens sommige collega’s zelfs tot rector magnificus. Maar ik wil me graag inzetten voor de Achterhoek.”