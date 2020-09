Graag meer boompjes erin en meer tegeltjes eruit; extra aandacht voor landschap

TERBORG - Meer groen in de dorpen, een boom ruilen voor een tegel en het boerenland dat door de gemeente wordt verpacht graag natuurinclusief verbouwen. Het is een greep uit de voorstellen in de conceptvisie op het landschap in Oude IJsselstreek.

Dat landschap van Oude IJsselstreek verdient volgens het college van burgemeester en wethouders meer aandacht. Het afgelopen jaar is daarom samen met inwoners, natuurliefhebbers en bedrijven nagedacht over het hoe en waarom. Zo'n 200 inwoners van de gemeente hebben meegewerkt aan de visie.

,,Er verandert heel veel in de samenleving de komende jaren. Op het gebied van woningbouw, energieverbruik, natuurontwikkeling en landbouw”, weet wethouder Ria Ankersmit (LB). ,,Prima, maar dan moet je je daar wel op voorbereiden. Dat hebben we gedaan met deze visie.”

Gast in de natuur

Dat betekent voor de landbouw dat een halt wordt toegeroepen aan verdere verruiming van de percelen: minder grootschalige landbouw, meer natuurinclusief. ,,We hebben zelf zo'n 80 à 90 hectare aan grond aan agrariërs verpacht. We willen hen heel graag uitdagen om anders te gaan kijken naar landbouw. De landbouw meer als gast in de natuur. Of dat mogelijk is, moeten we nog bekijken.”

De verwachting is dat de komende jaren de nodige boeren gaan stoppen. Wat er met de achterblijvende grond gebeurt, is nog niet duidelijk. De gemeente heeft daar ook nog geen visie op. ,,Dat willen we volgend jaar oppakken”, zegt Ankersmit.

Windparken

Wel is duidelijk dat het college ruimte wil maken voor zonnevelden of windparken, bijvoorbeeld op vrijkomende landbouwgrond. Initiatiefnemers moeten dan landschappelijke structuren, natuur en klimaatbestendigheid van het gebied herstellen. Daarnaast is het de bedoeling dat de bermen en slootkanten diverser worden ingericht en beheerd, om de zogenoemde biodiversiteit te versterken.

Binnen de dorpen moet ruimte blijven voor parkjes en groenvoorzieningen. De gemeente begint met een ruilactie: een gratis boom voor een tegel. Ook wordt onderzocht of aan de randen van de dorpen of in het buitengebied gebouwd kan worden voor de doelgroepen jongeren en ouderen, wel altijd in combinatie met het versterken van het bestaande landschap.

Op 14 oktober praat de gemeenteraad over de conceptvisie.