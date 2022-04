Grace timmert boekenhuisje voor Doesburgse kinderen: ‘Pak een boek om in te verdwijnen’

Kinderen en leerkrachten van de basisschool in Doesburg zijn in hun nopjes met het bouwwerk bij de entree. ,,Al jaren willen we bij ons op school een eigen boekenruilkast. Om zo onze passie voor lezen te delen. Nu is het dan zover, dankzij Grace. Juf Inga heeft hem nog wat gepimpt met mooie belettering. Fantastisch”, zegt directeur Marieke Vermeulen.



Leerlingen, ouders, buurtgenoten en voorbijgangers kunnen boeken halen, brengen en ruilen in de kleine buitenbibliotheek. Vermeulen: ,,Het principe is simpel: zie je een mooi boek, neem hem mee om lekker te lezen. Als je thuis boeken over hebt, kun je die in het kastje leggen. Maak vooral gebruik van deze prachtige aanwinst en zoek een mooi boek om heerlijk in te verdwijnen.”