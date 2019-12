Graf bij voormalig kasteel Sinderen in ere hersteld

Door explosie omgekomen medewerker Twentsche Kabelfa­briek Lochem is 33-jarige man: ‘Een goedlachse en positief ingestelde collega’

10:18 De medewerker van de Twentsche Kabelfabriek (TKF) die gisteren om het leven is gekomen bij een explosie in een zeecontainer, is een 33-jarige man. Dat schrijft het Lochemse bedrijf in een rouwadvertentie in de Stentor.