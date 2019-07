Graffiti-spuiter slaat toe op rondwegtraject in Lochem

De politie in Lochem is op zoek naar de graffiti-spuiter die afgelopen weekeinde op een flink aantal objecten langs de rondweg illegaal zijn of haar ‘tag’ heeft achtergelaten. Een tag is de gestileerde handtekening of symbool van een graffiti-‘artiest’.