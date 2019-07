Graffitispuiter houdt flink huis in Lochem

updateDe politie in Lochem is op zoek naar de graffitispuiter die afgelopen weekeinde op een flink aantal objecten in Lochem illegaal zijn of haar ‘tag’ heeft achtergelaten. Een tag is de gestileerde handtekening of symbool van een graffiti-‘artiest’. De politie adviseert gedupeerden aangifte te doen, anders draaien zij zelf op voor de schoonmaakkosten.