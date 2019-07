Graffitispuiter laat spoor van ‘vernieling’ na in Lochem, ondernemer Stephan een van de gedupeerden

Stephan Towmasjan baalt van de graffitispuiter die afgelopen weekeinde in Lochem een van zijn bedrijfsbussen heeft beklad. De eigenaar van Pro-Line Transport moet het hierdoor tijdelijk zonder deze bus stellen. ,,Ik kan hier niet zo mee bij mijn klanten aankomen en loop nu omzet mis”, zegt Towmasjan. Hij is niet de enige gedupeerde van de wildkladder.

De politie Lochem meldde gisteren op Facebook dat de onbekende dader op ‘diverse objecten, gelegen langs de rondweg’ illegaal zijn of haar tag heeft achtergelaten. Een tag is de gestileerde handtekening of symbool van een graffiti-‘artiest’. De plaatsaanduiding rondweg bleek later onjuist.De politie adviseert alle gedupeerden om aangifte te doen, anders draaien zij zelf op voor de schoonmaakkosten.

Aangifte doen, is volgens Towmasjan makkelijk gezegd dan gedaan. ,,Ik heb zondag de politie gebeld en kreeg te horen dat ik pas woensdag in Eerbeek terechtkan en eventueel vrijdag in Lochem. Van de bekladde bus heb ik foto’s gemaakt en de politie heb ik verteld dat er op camerabeelden mogelijk iets te zien is. Ik ga eerst zelf proberen de graffiti te verwijderen zodat we het busje snel weer kunnen inzetten en rijd woensdag naar Eerbeek voor de aangifte.”

Pin-unit

Ondernemershuis De Sibbe aan de Haalmansweg is ook beklad en het busje van Stephan Towmasjan stond op de parkeerplaats aan de Mauritsweg. Hier staat ook een pin-unit van de Rabobank die is uitgerust met een beveiligingscamera. Hierop doelde de ondernemer toen hij met de politie sprak.

De politie schakelt de hulp van het publiek in om de verantwoordelijke graffiti-spuiter te vinden. Het begon zondagavond met een melding dat er een tag was aangetroffen op een garagedeur in Lochem. Nader onderzoek wees uit dat dezelfde handtekening op diverse objecten waaronder een bushokje, afvalcontainer, elektriciteitskastje en een stadsplattegrond was aangebracht.

Vernieling

Het aantal plekken waar de dader heeft toegeslagen, is onduidelijk. ‘We krijgen nog steeds berichten binnen dat op diverse locaties tags zijn aangetroffen’, aldus de politie Lochem op Facebook. Frank Brouwer, woordvoerder van politie Oost-Nederland, benadrukt dat aangifte doen altijd goed is. In dit geval van vernieling. ,,Voor het Openbaar Ministerie maakt het denk ik wel uit om hoeveel vernielingen het gaat.”