Grand-café Hendrixen in Doetinchem gaat dicht na negen jaar; nog geen duidelijkheid over eventuele overname

Achterhoek scoort met minder uitkerin­gen: afname van een derde in een jaar tijd

DOETINCHEM/ WINTERSWIJK - Het aantal mensen dat afhankelijk is van een WW-uitkering in de Achterhoek is met bijna een derde gedaald in een jaar tijd. De afgelopen maand zijn er weer 66 mensen minder die zo’n werkloosheidsuitkering ontvangen.

26 juli