Grappige verhalen van Frits oet Gelster: ‘Alles is in het plat’

GELSELAAR – Het had niet veel gescheeld of alle vertellingen van Frits oet Gelster zouden ooit bij het oud papier zijn beland. Frits oet Gelster is Frits Kolkman. Hij is 85 jaar en woont momenteel in Borculo, maar hij leefde bijna zijn leven lang in het buitengebied van Gelselaar. Vertellingen opschrijven is zijn hobby. Nu zijn ze gebundeld in een boekwerk.

„Laten we het maar uitgeven”, zei Kolkman anderhalf jaar geleden tegen redacteur Harry Peeters. Peeters adviseerde Kolkman dat al eerder te doen. Maar toen sloeg hij het advies in de wind. Nu is Kolkman blij dat hij het alsnog heeft gedaan. Want wat zou er gebeurd zijn met alle vertellingen als hij was komen te overlijden? „Dan was het waarschijnlijk weggegooid en verdwenen”, weet Kolkman.

Dialect

Maar zover kwam het dus niet. Kolkman groeide op in het buitengebied tussen Gelselaar en Diepenheim. „Ik woonde net aan de Gelderse kant, maar ik voel me ook Twents. In Diepenheim waren winkels en de kapper. Daar kwam ik vaak. Tijdens mijn werk vroeger in de Achterhoek en Liemers dachten ze soms dat ik uit Twente kwam. Dat konden ze horen aan het dialect. Maar ik woonde nog net in de provincie Gelderland. Ik was tussenpersoon voor de zuivelfabriek en de boeren”, vertelt Kolkman.

Alles op rijm

Zijn pseudoniem werd Frits oet Gelster. Een hobby van hem was het schrijven van verhalen. „Het zijn allemaal vertellingen op rijm. Rond de eeuwwisseling ben ik er echt mee begonnen. Ik heb veel verhalen gemaakt. Het is waargebeurd en fictie. Soms lopen in vertellingen de waarheid en fictie door elkaar”, zegt Kolkman. Een anekdote is bijvoorbeeld de kat van de buren waar Kolkman op moest passen. Het dier was van de buren, maar die waren op vakantie. De kat kwam tijdens de vakantie om het leven, maar het verhaal krijgt een verrassende wending.

„Die wil ik niet verklappen. Zo heb ik 85 van die verhalen gemaakt, die in het boek staan. Alles is in het plat”, zegt Kolkman. Het boek is geredigeerd door Harry Peeters. „Zijn dochter Lieke heeft prachtige illustraties voor het boek gemaakt.” De verhalenbundeling van Frits oet Gelster is verschenen onder de titel ‘De katte van ôonzen noaber - en mear verwondering an ‘t èène van Twente met ‘n Achterhook.’ „De boeken zijn verkrijgbaar in de boekenwinkels in deze streek. Ook in Twente.”