Gratis festival over wederopbouw in de Achterhoek mét bijzondere boodschappenbus

ULFT - Een festival in de SSP-hal op het DRU Industriepark in Ulft is op 1 juli het sluitstuk van het project Een nieuwe tijd! Wederopbouw in de Achterhoek . Op het gratis festival zijn workshops, een vintagemarkt, kleding, een boeken- en platenbeurs en optredens.

In het project Een nieuwe tijd werkten elf Achterhoekse gemeenten, de provincie Gelderland, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Gelders Genootschap samen om een schijnwerper te zetten op bijzonder erfgoed uit de periode van opbouw na de Tweede Wereldoorlog.



Er was onder meer veel aandacht voor de architectuur met het aanwijzen van pareltjes, bijzondere bouwwerken die in die periode tot stand zijn gekomen. De link naar nu is gelegd door te kijken naar vergroenen en verduurzamen van die wijken.

Start in 2019

De start was in 2019, waarna ze de pech hadden dat evenementen en activiteiten door corona-beperkingen verplaatst of aangepast moesten worden. Zoals de SRV-wagen, de boodschappenbus die als interactief minimuseum mét escape-room zou rondrijden.

,,Die SRV-tour moesten we helaas afbreken”, zegt Lotte Schuitemaker van het Gelders Genootschap. Ook het afsluitende festival is op een latere datum dan de bedoeling was. ,,Maar daar staat de SRV-wagen wel, iedereen kan daar alsnog naar binnen.”

Volledig scherm Interieur van de SRV-wagen. © Arjan Gotink

Optreden Rocco Ostermann

Voor alle deelprojecten is op het festival aandacht in de vorm van eilandjes. Margreet van Bergen houdt een lezing over haar boek Now kriegen wi-j ’t Baeter, dat over die periode is gemaakt. Zanger-gitarist Rocco Ostermann treedt op. Voor kinderen zijn er oud-Hollandse spellen.

Het wederopbouw-festival is op vrijdag 1 juli van 14.00 tot 20.00 uur in de SSP-hal op het DRU Industriepark in Ulft. Toegang gratis.