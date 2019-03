Gratis fruitbomen in de Achterhoek als opmaat voor een bosplan

Eerste stap

Aandacht

Urgenda start 8 mei met een regiotour in Gelderland, waar drie dagen lang de meest ambitieuze en innovatieve plannen worden gepresenteerd. Hanneke van Ormondt van Urgenda: ,,We roepen iedereen op om op 8 mei te vertellen over de groenplannen. In de Betuwe hebben we in vijf gemeenten bomen geplant, vandaag doen we dat op drie plaatsen in de Achterhoek. We zijn in vanmorgen in Hummelo geweest, nu doen we Groenlo, daarna gaan we naar Aalten.”