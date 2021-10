‘Gratis’ huwelijk, als eerste stel in Berkelland

Bijzondere volgorde, ja. Net als ons huwelijk zelf, eigenlijk. Want we zaten inmiddels - volledig gelukkig - in het stadium van een ‘moetje’. Trouwen zouden we in september. Zaterdag 4 september een bruiloft in Voronezj, Rusland, thuisbasis van mijn aanstaande Lena. En een week later in Eibergen, waar we samen in mijn woning zouden trekken. Vóór het Russische festijn de vakantie op de Krim, erna een roadtrip om met een halve uitzet naar de Achterhoek te tuffen.