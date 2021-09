Gratis maandverband en tampons voor Achterhoekse scholieren

Sociale dienst SDOA: TONK-steun in kader corona stopt per 1 oktober

28 september BORCULO/WINTERSWIJK/LICHTENVOORDE - Per 1 oktober stopt de steunregeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK), zoals die in het kader van de coronacrisis was ingevoerd. Inwoners kunnen de TONK nog wel tot 1 november 2021 aanvragen, meldt Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA).