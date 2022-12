‘Gratis portie liefde halen’ op feeëriek verlicht Liefdespad in Ruurlo

„Het heeft er alle schijn van dat de behoefte aan een beetje warmte en liefde groter is dan ooit”, meldt Bert van Zijtveld, initiatiefnemer van het Liefdespad. Daarom is de Liefdeswaaier ontwikkeld, vol prikkelende vragen en opdrachten. Van Zijtveld: „Aan de hand van deze waaier wordt de liefde voor je wandelpartner aangewakkerd en versterkt.” Het maakt daarbij niet uit of je met je levenspartner wandelt, met ouders, familie, vrienden of collega’s, aldus de initiatiefnemers. „De waaier zorgt ervoor dat je elkaar beter leert kennen en dichter bij elkaar komt.”

Zes kilometer loveseats

Het Liefdespad is een wandelroute van zes kilometer tussen het station en de dorpskern van Ruurlo. Het pad vormt een soort culinaire belevingstocht door de natuur, waar op verschillende plaatsen loveseats staan. Door kunstenaars ontworpen banken, die op welke manier dan ook uiting geven aan de liefde voor bijvoorbeeld water, techniek of het platteland. De perfecte plek om te genieten van het uitzicht of je wandelpartner. Helemaal daags na kerst, als het Liefdespad sprookjesachtig wordt verlicht.

Reeënkoppen van zes meter hoog

Wie de Lichtjeswandeling over het Liefdespad maakt, komt onderweg niet alleen de loveseats tegen, maar ook maar liefst negen kunstwerken. Waaronder twee imposante werken die onlangs werden geplaatst: twee reeënkoppen van maar liefst zes meter hoog. Begin volgend jaar wordt de opvallende collectie langs het Liefdespad verder uitgebreid met nog eens drie bijzondere kunstwerken.

Mensen verbinden

Het Liefdespad is, naast Museum MORE, het grootste doolhof van Nederland, kasteel Ruurlo en bijvoorbeeld Klimbos Achterhoek, de zoveelste toeristische trekpleister van Ruurlo. De totstandkoming had wat voeten in aarde en duurde twee jaar langer dan Van Zijtveld had gewild. „Maar nu staat het er in volle glorie. Daar mogen we best even stil bij staan. Uit alle reacties blijkt dat we het juiste pad bewandelen. We verbinden mensen, liefde, bewegen, wandelen, cultuur en natuur.”

Route en Liefdeswaaier

Wie de Lichtjeswandeling wil lopen, kan 27 december tussen 19.00 en 22.00 gratis starten vanaf het NS-station, De Heitkamp of het kerkplein in Ruurlo. Honderden waxinelichtjes zorgen voor een feeërieke verlichting, toch wordt het meenemen van een zaklamp aanbevolen. Wie wat extra passie aan de wandeling wil toevoegen, kan de Liefdeswaaier voor 7,50 euro aanschaffen bij de drie startpunten, de VVV en in diverse winkels en horecazaken in Ruurlo.