Gratis wifi in centra Aalten, Dinxperlo en Bredevoort

AALTEN - De gemeente Aalten is uit 12.000 gemeenten in de Europese Unie geselecteerd voor subsidie voor wifi in de dorpskern. Met de bijdrage van 15.000 euro kan er gratis wifi worden aangeboden in het centrum van Aalten, Dinxperlo en Bredevoort. Het systeem moet volgend najaar werken.

De gemeente Aalten is een van de 33 gemeenten in Nederland die door de Europese Unie zijn geselecteerd voor het project Wifi4EU. Aalten heeft zich hier een jaar geleden voor aangemeld, na een verzoek in de gemeenteraad van Progressieve partij, ChristenUnie, Gemeentebelangen en het CDA. Met het project wordt in gemeenten in alle landen van de Europese Unie een voor bezoekers gratis toegankelijke wifi-netwerk in het centrum van dorpen en steden aangelegd.

Aalten is een van de 12.000 gemeenten die zich bij de EU voor de subsidie hebben gemeld. Daarvan zijn nu 2800 verzoeken toegekend, waarvan 33 in Nederland. In deze regio is de gemeente Zevenaar ook geselecteerd, in Twente zijn dat Haaksbergen en Enschede.

Met de subsidie kunnen in de drie dorpskernen verschillende wifi-zenders worden geïnstalleerd. De gemeente gaat proberen om die zoveel mogelijk op gemeentelijke panden aan te brengen. Begin 2019 wordt met de ondernemersverenigingen BREM (Bredevoort), IODUS (Dinxperlo) en NOVA (Aalten) overlegd hoe de installatie uitgevoerd moet worden.

