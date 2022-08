Gravelstroken maken Ronde van de Achterhoek uitdagend en beloven spektakel bij wielerevenement

Start- en finishplaats is dit jaar Aalten. ,,Daar zijn we erg blij mee. Omdat de start- en de finishplaats jaarlijks wijzigt, is het parcours ook elk jaar net iets anders”, zegt Arjan Ribbers, de technische man van de organisatie van de UCI-wedstrijd.



Ribbers, voormalig ploegleider bij profploeg Team DSM, is vol lof over het parcours. ,,We rijden door het Winterswijkse achterland, maar ook door het Montferland. Er zijn verschillende gravelstroken die het parcours heel selectief maken, bijvoorbeeld het Onderlangs in Braamt, parallel aan de weg Kilder-Zeddam. We kiezen bewust niet voor alleen maar brede wegen.”